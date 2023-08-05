С момента начала вооружённого конфликта на Украине ВСУ лишились 400 тысяч боевиков, а страны НАТО при этом активно продолжают подталкивать киевский режим к самоубийственному для него наступлению.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на экс-советника руководителя Пентагона полковника Дугласа Макгрегора. По его словам, фотографии из материалов воздушного наблюдения чётко демонстрируют 123 тысячи свежевырытых могил.
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