Нападение киевского режима на нефтяную инфраструктуру России в Чёрном море разозлит Вашингтон и поставит под угрозу дальнейшую поддержку Украины.
Корреспонденты Financial Times пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление экс-аналитика ЦРУ Хелиму Крофт.
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Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.