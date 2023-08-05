Financial Times: США не потерпят атаки киевского режима на энергетические объекты России в Чёрном море

0:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нападение киевского режима на нефтяную инфраструктуру России в Чёрном море разозлит Вашингтон и поставит под угрозу дальнейшую поддержку Украины.

Фото: Правда.Ру

Корреспонденты Financial Times пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление экс-аналитика ЦРУ Хелиму Крофт.