Ночную атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе организовали сотрудники СБУ.
Корреспонденты украинского информационного издания УНН пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник в спецслужбе.
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