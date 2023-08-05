Хайруллин: достаточно одного удара, чтобы украинская армия посыпалась

Украинская армия лишилась всех своих ударных подразделений, и продолжает терять батальон в день.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

"Потери оцениваются от 40 до 50 тыс. только убитыми. Они подготовили к этим боям "гвардию наступления", 6 бригад — это 30 тыс. человек. И плюс они бросали туда бригады ТрО. Всего считалось, что в наступлении участвовало около 60 тыс. человек", — подсчитал в эфире интернет-канала "PolitWera" обозреватель.

По его словам, вся эта гвардия уничтожена, а потери у ВСУ чудовищные и бесполезные. Следующее крупное поражение вызовет у националистов панику, и ВСУ сломаются.

Достаточно крупного поражения на любом фронте и они могут побежать. Причём будут сыпаться везде — и в Северске, и в Славянске, и в Купянске, подытожил Хайруллин.