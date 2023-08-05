Сивков: Зеленский не рискнёт объявлять провал контрнаступления

ВС РФ уничтожили более 50 процентов подготовленных для контрнаступа танков ВСУ, однако Киев не собирается отходить от планов и прекращать самоубийственные мясные штурмы.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Об этом сообщил военный обозреватель Константин Сивков.

По его словам, президент Владимир Зеленский не прекратит этот контрнаступ, пока на Украине остались военнослужащие.

"Эти продолжают с упорством ломиться в лоб. Причина очень простая — Зеленскому отступать некуда. Они должны свернуть наступление, но продолжают вести остатками своих войск. Потому что другого варианта просто не остаётся — объявить, что наступление провалилось, для Зеленского смерти подобно", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал эксперт.

Сейчас Вооружённые силы Украины с точки зрения всех правил ведения наступлений, выдохлись, подытожил Сивков.