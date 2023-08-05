Офицер США: народ США начинает понимать правоту России и ложь Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за коррупции и лжи Белого дома общество в США всё больше сомневается в необходимости поддерживать киевскую власть.

Фото: YouTube-канал НАШ

Об этом сообщил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

"Вскрывается, что приходило враньё. Оказывается, что нынешние президент и его семья использовали Украину как прачечную для отмывания денег. Идёт большое расследование, уже есть свидетели, которые рассказывают, как их заставляли работать в этих схемах", — в эфире интернет-канала "Сейчас" сказал американец.

Он отмечает, что даже Цукерберг рассказал, как на него давили устроить цензуру в пользу одной партии. В американском обществе оппозиция, рассказывающая неприятную правду о Киеве, набирает всё больше популярность.

А полковник Макгрегор, майор Скот Риттер и набирают миллионы просмотров и меняют представление американцев, что Украина не права, а Россия права, а в Киеве одни воры, подытожил экс-офицер США.