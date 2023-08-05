Из-за коррупции и лжи Белого дома общество в США всё больше сомневается в необходимости поддерживать киевскую власть.
Об этом сообщил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.
"Вскрывается, что приходило враньё. Оказывается, что нынешние президент и его семья использовали Украину как прачечную для отмывания денег. Идёт большое расследование, уже есть свидетели, которые рассказывают, как их заставляли работать в этих схемах", — в эфире интернет-канала "Сейчас" сказал американец.
Он отмечает, что даже Цукерберг рассказал, как на него давили устроить цензуру в пользу одной партии. В американском обществе оппозиция, рассказывающая неприятную правду о Киеве, набирает всё больше популярность.
А полковник Макгрегор, майор Скот Риттер и набирают миллионы просмотров и меняют представление американцев, что Украина не права, а Россия права, а в Киеве одни воры, подытожил экс-офицер США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.