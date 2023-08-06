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Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ не дают добиться успеха в наступлении заросли на юге Украины

0:49
Силовые структуры

Прорвать российские линии обороны в Донбассе и на юге Украины ВСУ не позволяют заросли. Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ не дают добиться успеха в наступлении заросли на юге Украины
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Эксперт отметил, что российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение ВСУ.

Украинцы не могут использовать бронетехнику, необходимую для прорыва любых оборонительных линий, из-за плотных зарослей. И это "сводит с ума" украинских военных. А наступать пешим ходом ещё опаснее из-за риска подорваться на минах, которые также не видно в густой траве, добавил офицер.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял заявление британской разведки о кустах, мешающих ВСУ наступать.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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