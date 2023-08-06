Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ не дают добиться успеха в наступлении заросли на юге Украины

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прорвать российские линии обороны в Донбассе и на юге Украины ВСУ не позволяют заросли. Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Эксперт отметил, что российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение ВСУ.

Украинцы не могут использовать бронетехнику, необходимую для прорыва любых оборонительных линий, из-за плотных зарослей. И это "сводит с ума" украинских военных. А наступать пешим ходом ещё опаснее из-за риска подорваться на минах, которые также не видно в густой траве, добавил офицер.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял заявление британской разведки о кустах, мешающих ВСУ наступать.