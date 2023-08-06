Захарова раскритиковала решение Киева об установке трезубца на монумент "Родина-мать"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла резкой критике решение киевского режима установить трезубец на монумент "Родина-мать".

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Из сообщения российского дипломата в Телеграм-канале следует, что "мать переименовывать нельзя". Её можно только любить, чего Украина не умеет, резюмировала Захарова.