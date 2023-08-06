Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла резкой критике решение киевского режима установить трезубец на монумент "Родина-мать".
Из сообщения российского дипломата в Телеграм-канале следует, что "мать переименовывать нельзя". Её можно только любить, чего Украина не умеет, резюмировала Захарова.
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