Уже к следующему году в России должны производить по 18 тысяч средних и крупных гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Информагентство ТАСС сообщает об этом со ссылкой на соответствующее заявление первого вице-премьер-министра страны Андрея Белоусова.
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