Первый вице-премьер РФ Белоусов: к 2024 году в России должны собирать 18 тысяч гражданских беспилотников

Уже к следующему году в России должны производить по 18 тысяч средних и крупных гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Информагентство ТАСС сообщает об этом со ссылкой на соответствующее заявление первого вице-премьер-министра страны Андрея Белоусова.