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Автобус с детьми из Запорожской области попал в зону обстрела со стороны боевиков ВСУ

Силовые структуры

Пассажирский автобус, перевозивший детей из Запорожской области, попал под обстрел со стороны позиций укронацистов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 6 августа, по дороге в Крым рядом с мостом в Херсонской области.

Автобус с детьми из Запорожской области попал в зону обстрела со стороны боевиков ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на официального представителя запорожской администрации. В ведомстве сообщили, что инцидент обошёлся без пострадавших.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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