Пассажирский автобус, перевозивший детей из Запорожской области, попал под обстрел со стороны позиций укронацистов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 6 августа, по дороге в Крым рядом с мостом в Херсонской области.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на официального представителя запорожской администрации. В ведомстве сообщили, что инцидент обошёлся без пострадавших.
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