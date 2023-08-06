Автобус с детьми из Запорожской области попал в зону обстрела со стороны боевиков ВСУ

Пассажирский автобус, перевозивший детей из Запорожской области, попал под обстрел со стороны позиций укронацистов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 6 августа, по дороге в Крым рядом с мостом в Херсонской области.

Фото: Министерство обороны Украины

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на официального представителя запорожской администрации. В ведомстве сообщили, что инцидент обошёлся без пострадавших.