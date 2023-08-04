Сотрудниками ФСБ России в ходе проведения операции на территории Херсонской области выявлены пособники боевиков ВСУ.

Противоправную деятельность укронацистов пресекли в момент передачи противнику сведений о местоположении и планах бойцов армии РФ, пишут корреспонденты информагентства ТАСС.

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