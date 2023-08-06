Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Интересные события на театре военных действий происходят в Харьковской области районе Балаклеи и Купянска.

Фото: 360tv.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

В нескольких населённых пунктов ушли боевики ВСУ, оставив только патрули, которые готовы в любой момент сбежать. Зафиксировано движение националистов в сторону Харькова и границы с РФ (Белгородская область).

6 августа, в воскресенье, на границе отмечены танковые и стрелковые бои. По данным военкоров портала, армия Украины будет пытаться прорваться в сторону Шебекино и Таволжанки.

Из Ямполи все бандеровцы ушли к Северску. Возможен рывок на Белогоровку. Также фиксируется значительное уменьшение боевиков ВСУ в Краснолиманском районе и в окрестностях Изюма.