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Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ

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Силовые структуры

Интересные события на театре военных действий происходят в Харьковской области районе Балаклеи и Купянска.

Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ
Фото: 360tv.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

В нескольких населённых пунктов ушли боевики ВСУ, оставив только патрули, которые готовы в любой момент сбежать. Зафиксировано движение националистов в сторону Харькова и границы с РФ (Белгородская область).

6 августа, в воскресенье, на границе отмечены танковые и стрелковые бои. По данным военкоров портала, армия Украины будет пытаться прорваться в сторону Шебекино и Таволжанки.

Из Ямполи все бандеровцы ушли к Северску. Возможен рывок на Белогоровку. Также фиксируется значительное уменьшение боевиков ВСУ в Краснолиманском районе и в окрестностях Изюма.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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