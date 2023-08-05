Командование украинской армии массово перебрасывает личный состав в Харьков из области.
Как сообщает Telegram-канал "На самом деле в Харькове", это уже похоже на бегство.
По всей вероятности, армия Украины решила не ждать освобождения российскими войсками Красного Лимана и поспешила ретироваться в столицу региона.
"В этой связи интересно, как они собираются снабжать Славянско — Краматорскую агломерацию после оставления Красного Лимана", - отмечает автор канала.
Бойцы "Западной" группировки ВС РФ, тем временем, освободили посёлок Новоселовское на Купянском фронте, а значит, что Купянская автодорога, от которой строилась оборона украинских националистов, в этом районе уже перерезана.
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