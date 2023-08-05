Из-за наступления ВС РФ украинская армия массово бежит из области в Харьков

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии массово перебрасывает личный состав в Харьков из области.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Как сообщает Telegram-канал "На самом деле в Харькове", это уже похоже на бегство.

По всей вероятности, армия Украины решила не ждать освобождения российскими войсками Красного Лимана и поспешила ретироваться в столицу региона.

"В этой связи интересно, как они собираются снабжать Славянско — Краматорскую агломерацию после оставления Красного Лимана", - отмечает автор канала.

Бойцы "Западной" группировки ВС РФ, тем временем, освободили посёлок Новоселовское на Купянском фронте, а значит, что Купянская автодорога, от которой строилась оборона украинских националистов, в этом районе уже перерезана.