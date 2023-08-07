Российский дрон снял на видео, как танк Т-72М1 ВСУ утонул в реке вместе с экипажем

Танк Т-72М1 вооружённых сил Украины (ВСУ) заехал в реку Мокрые Ялы в ходе попытки штурма населённого пункта Урожайное и утонул вместе с экипажем. Происходящее попало на видео, которое снял российский беспилотник. Запись опубликовали в своём Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Танк ВСУ утонул в реке вместе с экипажем

Боевая машина набрала скорость и заехала в воду, вероятно, пытаясь переправиться на противоположный берег. Но речка в этом месте оказалась слишком глубокой и танк ВСУ сразу ушёл под воду. Спастись не удалось никому из боевиков.

Ранее журналист Дэвид Экс высказал мнение, что Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР.