Танк Т-72М1 вооружённых сил Украины (ВСУ) заехал в реку Мокрые Ялы в ходе попытки штурма населённого пункта Урожайное и утонул вместе с экипажем. Происходящее попало на видео, которое снял российский беспилотник. Запись опубликовали в своём Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
Боевая машина набрала скорость и заехала в воду, вероятно, пытаясь переправиться на противоположный берег. Но речка в этом месте оказалась слишком глубокой и танк ВСУ сразу ушёл под воду. Спастись не удалось никому из боевиков.
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