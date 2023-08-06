Forbes: Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перекинули в Донбасс элитный спецназ, однако его измотает армия России. Это позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет в своей статье обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Фото: freeua.ru

Журналист указал на значительный риск одновременного развёртывания всех элитных бригад морской пехоты. Он отметил, что вечно сражаться не может ни одно подразделение. И морпехам ВСУ в конце концов придётся отступить от линии соприкосновения, после чего оставшуюся брешь заполнят менее эффективными частями.

Экс считает, что это позволит россиянам контратаковать и пробить на данном участке оборону украинских войск.