Вооружённые силы Украины (ВСУ) перекинули в Донбасс элитный спецназ, однако его измотает армия России. Это позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет в своей статье обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист указал на значительный риск одновременного развёртывания всех элитных бригад морской пехоты. Он отметил, что вечно сражаться не может ни одно подразделение. И морпехам ВСУ в конце концов придётся отступить от линии соприкосновения, после чего оставшуюся брешь заполнят менее эффективными частями.
Экс считает, что это позволит россиянам контратаковать и пробить на данном участке оборону украинских войск.
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