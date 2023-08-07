Очередной провал киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского в Саудовской Аравии.
Об этом в Telegram-канале заявил бывший депутат Рады Илья Кива.
По его словам, после позора в Вильнюсе на саммите НАТО, казалось бы, ниже упасть было невозможно, но в Джидде участники отказались подписывать какие-то документы, как результат проведенных встреч.
"Просто отметились для галочки, поболтали и разошлись. Это говорит о том, что политики стараются не оставлять свои личные подписи на документах, в которых фигурирует фамилия Зеленский, который все больше становиться для всех токсичным", — отметил экс-нардеп.
Кива подчеркнул, что закончились овации и теплые приёмы Зеленского с его командой, и его уже ждёт тюремная камера.
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