Количество жертв среди мирного населения растёт из-за использования кассетных боеприпасов со стороны украинской армии. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, руководство киевского режима целенаправленно наносит удары по мирным жителям. Также использование кассетных снарядов серьёзно перегружает системы противовоздушной обороны (ПВО), отметил Пушилин.
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