Пушилин: ВСУ увеличивают число жертв среди мирных жителей, используя кассетные боеприпасы

Количество жертв среди мирного населения растёт из-за использования кассетных боеприпасов со стороны украинской армии. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: РБК

По его словам, руководство киевского режима целенаправленно наносит удары по мирным жителям. Также использование кассетных снарядов серьёзно перегружает системы противовоздушной обороны (ПВО), отметил Пушилин.