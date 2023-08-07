На Запорожском направлении ликвидирован старший офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Химка, следует из заявления главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, Химка — уроженец Львовской области. Он был заместителем командира стрелкового батальона ВСУ, пояснил руководитель движения.
"Точным выстрелом русских воинов ликвидирован майор Андрей Химка", — подтвердил Рогов в Telegram-канале.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары по трём бригадам ВСУ, которые готовились к наступательной операции на территории региона. Как отметил политик, Киев потерял почти весь состав своих бригад.
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