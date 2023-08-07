Рогов: старший офицер ВСУ Андрей Химка ликвидирован на Запорожском направлении

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении ликвидирован старший офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Химка, следует из заявления главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: mil.ru

По его словам, Химка — уроженец Львовской области. Он был заместителем командира стрелкового батальона ВСУ, пояснил руководитель движения.

"Точным выстрелом русских воинов ликвидирован майор Андрей Химка", — подтвердил Рогов в Telegram-канале.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары по трём бригадам ВСУ, которые готовились к наступательной операции на территории региона. Как отметил политик, Киев потерял почти весь состав своих бригад.