Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow британского производства и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP. Полковник Виктор Баранец предупредил: они могут дотянуться до Воронежской, Брянской и Курской областей.
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