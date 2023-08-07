Минобороны: российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и уничтожили 14 дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow британского производства и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP. Полковник Виктор Баранец предупредил: они могут дотянуться до Воронежской, Брянской и Курской областей.