Укронацисты признали колоссальные потери в рядах личного состава и боевой техники на старте контрнаступления, пишут корреспонденты New York Times.
В течение последних нескольких месяцев подразделения киевского режима прошли подготовку общевойсковым боевым действиям, которые якобы помогут им совершить ощутимый прорыв на фронте, сообщают иностранные журналисты.
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.