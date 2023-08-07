NYT: боевики ВСУ признали огромные потери живой силы и военной техники на старте контрнаступления

Укронацисты признали колоссальные потери в рядах личного состава и боевой техники на старте контрнаступления, пишут корреспонденты New York Times.

Фото: ngu.gov.ua

В течение последних нескольких месяцев подразделения киевского режима прошли подготовку общевойсковым боевым действиям, которые якобы помогут им совершить ощутимый прорыв на фронте, сообщают иностранные журналисты.