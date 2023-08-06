Замдиректора Института стран СНГ Жарихин: решение киевского режима не настаивать на мирном плане в Джидде – временный шаг

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим в ходе переговоров в Джидде принял решение не настаивать на "мирном плане", ранее предложенном президентом Владимиром Зеленским.

Фото: lenta.ru

Однако, под этим не нужно понимать кардинальное изменение позиции украинским правительством. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на заявление замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина. Речь идёт в данном случае лишь о временном шаге Киева, резюмировал эксперт.