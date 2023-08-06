Киевский режим в ходе переговоров в Джидде принял решение не настаивать на "мирном плане", ранее предложенном президентом Владимиром Зеленским.
Однако, под этим не нужно понимать кардинальное изменение позиции украинским правительством. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на заявление замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина. Речь идёт в данном случае лишь о временном шаге Киева, резюмировал эксперт.
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