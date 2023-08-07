Чемезов: БПЛА вертолётного типа БАС-200 будет задействован в рамках спецоперации

На полях СВО будет применен новый БПЛА вертолётного типа БАС-200. Как сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, летательный аппарат хорошо проявил себя на испытательных вылетах.

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"Мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать, потому что 50 кг — подъемно, то есть полезная нагрузка достаточно хорошая"

Ранее стало известно о создании ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для поддержания работы российских истребителей Су-57. Такие разработки опережают США на пять-десять лет.