Через два месяца мощности военно-промышленного комплекса России выйдут на уровень, сильно превышающий способности Запада в их поддержке Киеву.
Это хорошо понимает сам Запад, и уже готовится почва для мирных переговоров.
Об этом заявил военный эксперт Алексей Васильев.
Военные заводы США не наращивают обороты, а только максимально загружают имеющиеся — бизнес не намерен вкладываться, и на масштабное противостояние не нацелен. Аналитик подчеркнул, что если Запад даже захочет добавить помощи киевскому режиму, он её не потянет физически.
"По тем же самым высокоточным средствам, по беспилотникам, обычной артиллерии у нас к середине осени будет подавляющее преимущество. Компенсировать его Запад уже ничем не сможет для Украины. Сейчас они стараются зафиксировать хоть какие-то позиции, то есть, выбрать для них уже идеальный вариант — сохранить нынешнюю линию боевого столкновения", — подытожил Васильев.
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