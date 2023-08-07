Эксперт: Запад понял, что проиграл ВПК России гонку вооружений на Украине

Через два месяца мощности военно-промышленного комплекса России выйдут на уровень, сильно превышающий способности Запада в их поддержке Киеву.

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Это хорошо понимает сам Запад, и уже готовится почва для мирных переговоров.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Васильев.

Военные заводы США не наращивают обороты, а только максимально загружают имеющиеся — бизнес не намерен вкладываться, и на масштабное противостояние не нацелен. Аналитик подчеркнул, что если Запад даже захочет добавить помощи киевскому режиму, он её не потянет физически.

"По тем же самым высокоточным средствам, по беспилотникам, обычной артиллерии у нас к середине осени будет подавляющее преимущество. Компенсировать его Запад уже ничем не сможет для Украины. Сейчас они стараются зафиксировать хоть какие-то позиции, то есть, выбрать для них уже идеальный вариант — сохранить нынешнюю линию боевого столкновения", — подытожил Васильев.