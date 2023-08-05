В России разработана новая коротковолновая система связи.
Она даст возможность ускорить процесс загрузки полётных заданий в ракетные комплексы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник от разработчиков. Новая система даст возможность увеличить скорость нанесения непосредственно ракетных ударов.
Коротковолоновая связь выступает дублёром спутниковой и кабельной линии, отмечает эксперт Денис Федутинов.
Последние не очень удобны при ведении активных боевых действий. Их, например, нельзя использовать в море. Поэтому используется коротковолновая связь.
Раньше российские ведомства сообщали о разработке радиолинии "Сатурн", которая даёт возможность позволит в 8 раз увеличить скорость передачи данных по КВ-связи. Увеличение числа радиооборудования при этом не понадобится, подытожили эксперты.
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