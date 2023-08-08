В ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями: "Я хочу попросить прощения"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленному боевику Азов* власти ДНР организовали встречу с родителями, которых он не видел с 2016 года. По словам украинца Александра Афонина, служить в националистический батальон он пошёл "назло отцу" втайне от родных.

Фото: Telegram

Как признался азовец*, в 2016 году он попал в батальон из-за его популярности и домашних проблем.

"На тот момент "Азов"* был очень распиаренным, в принципе из-за этого, и назло отцу я и пошёл", — рассказал Афонин РИА Новости.

Боевик также попросил прощения у родителей и всех жителей Донбасса и Крыма. По его словам, находясь в плену и в заключении он пересмотрел свой взгляд на происходящее.

"Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма, — покаялся боевик. — Попросил об этом много раз прощения, поклялся, что таким заниматься больше не буду, я буду очень благодарен, если вы меня простите".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.