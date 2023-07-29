Договорённости по возвращению боевиков националистического батальона "Азов"* на Украину были.
Об этом на пресс-конференции с российскими журналистами в Голубом зале Константиновского дворца 29 июля сказал российский президент Владимир Путин.
"Договорённости были, других комментариев не будет", — в частности, сказал глава государства.
Напомним, националисты неонацистского формирования находились в Турции, а недавно были возвращены на Украину.
Путин на встрече также сказал, что договорился провести телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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