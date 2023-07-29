Путин о возвращении боевиков "Азова"*: договорённости были, комментариев не будет

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Договорённости по возвращению боевиков националистического батальона "Азов"* на Украину были.

Фото: lenta.ru

Об этом на пресс-конференции с российскими журналистами в Голубом зале Константиновского дворца 29 июля сказал российский президент Владимир Путин.

"Договорённости были, других комментариев не будет", — в частности, сказал глава государства.

Напомним, националисты неонацистского формирования находились в Турции, а недавно были возвращены на Украину.

Путин на встрече также сказал, что договорился провести телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.