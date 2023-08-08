Пленный Герасимчук: Киев бросает на штурм Старомайорского неподготовленных солдат ВСУ

Украинское командование заставляет неподготовленных к боям военных идти на штурм Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Юрий Герасимчук.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, он оказался в российском плену несколько дней назад. Как пояснил военный, его отправили в Старомайорское без предварительной подготовки. Пленный признался, что никогда не брал оружие в руки до участия в штурмовых действиях на территории ДНР.

"Нам не говорили, что мы будем штурмовиками", — отметил Герасимчук в беседе с РИА Новости.

Украинский военнослужащий добавил, что ему и другим солдатам обещали дать задания по охране территорий или обороне, а в итоге заставили участвовать в контрнаступлении. Увидев бойцов ВС РФ, Герасимчук и его товарищи приняли решение незамедлительно сдаться в плен.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали об успешной ликвидации группы пехотинцев ВСУ в районе Старомайорского.