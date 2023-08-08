WarGonzo сообщает о штурмах на Донецком фронте

Телеграм-канал WarGonzo сообщает об очередных штурмовых действиях армии РФ в Марьинке на Донецком направлении. После серии авиационных ударов бойцы ВС РФ начали наступать под Красногоровкой. При содействии артиллеристов атаковали близ Авдеевки.

Фото: newsrnd.com

Под мощные обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Первомайском, Георгиевке и Максимильяновке.