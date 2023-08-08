Телеграм-канал WarGonzo сообщает об очередных штурмовых действиях армии РФ в Марьинке на Донецком направлении. После серии авиационных ударов бойцы ВС РФ начали наступать под Красногоровкой. При содействии артиллеристов атаковали близ Авдеевки.
Под мощные обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Первомайском, Георгиевке и Максимильяновке.
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