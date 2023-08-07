WarGonzo сообщает о результатах серьёзных боёв на Донецком фронте

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ совместно с артиллеристами вела штурмы в Марьинке и на подступах к Авдеевке на Донецком направлении. Под массированные обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Георгиевке, Красногоровке, Орловке, Невельском и Первомайском.

Фото: yakutsk.ru

Киевский режим вновь нанёс удары по Горловке и Донецку, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.