Армия РФ совместно с артиллеристами вела штурмы в Марьинке и на подступах к Авдеевке на Донецком направлении. Под массированные обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Георгиевке, Красногоровке, Орловке, Невельском и Первомайском.
Киевский режим вновь нанёс удары по Горловке и Донецку, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
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