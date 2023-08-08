Минимум 70 боевиков армии Украины пострадали во время удара российских ракет по их штабу в отеле "Дружба" в Покровске (Красноармейске).
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Он отмечает, что во время прилёта там проходило совещание. Всю ночь 8 августа там разгребали завалы, семеро боевиков пока не найдено.
"Для предотвращения утечек наёмников называют сотрудниками полиции, в украинских пабликах градус истерии всё повышается", — пишет ведущий Первого канала.
Напомним, ВКС РФ нанесли удар по отелю и ресторану, где собирались наёмники в оккупированном Киевом Покровске (ДНР).
Рядом с отелем проходит железная дорога, служащая для переброски боеприпасов и техники. Само здание примыкает к промышленной зоне со складами и предприятиями, обслуживающими технику ВСУ.
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