Минимум 70 боевиков и наёмников ВСУ пострадали во время удара по штабу в Покровске

Минимум 70 боевиков армии Украины пострадали во время удара российских ракет по их штабу в отеле "Дружба" в Покровске (Красноармейске).

Фото: Telegram

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Он отмечает, что во время прилёта там проходило совещание. Всю ночь 8 августа там разгребали завалы, семеро боевиков пока не найдено.

"Для предотвращения утечек наёмников называют сотрудниками полиции, в украинских пабликах градус истерии всё повышается", — пишет ведущий Первого канала.

Напомним, ВКС РФ нанесли удар по отелю и ресторану, где собирались наёмники в оккупированном Киевом Покровске (ДНР).

Рядом с отелем проходит железная дорога, служащая для переброски боеприпасов и техники. Само здание примыкает к промышленной зоне со складами и предприятиями, обслуживающими технику ВСУ.