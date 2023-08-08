Контрнаступление украинской армии переходит в решающий этап. Об этом сообщил полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук. Он считает самыми опасными точками Артёмовское, Запорожское и Купянское направления, а также Херсонскую область.
ВСУ стянули к Артёмовску серьёзную группировку, которая попытается обойти город с востока, отметил Пинчук. Также российской армии удалось продвинуться в районе Купянска, поэтому противник усиливает свои позиции, чтобы остановить прорыв ВС РФ, добавил эксперт.
Однако основной рывок украинских войск ожидается на Запорожском направлении, так как успехи в регионе позволят ВСУ перерубить сухопутный коридор в Крым и приблизиться к полуострову, сообщает "Царьград".
"Четвёртая потенциальная горячая точка — Херсонская область, которая стала доступна для атак после аварии на Каховской ГЭС", — указал полковник.
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