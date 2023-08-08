Посол США в ОБСЕ: контрнаступление армии Украины начинается

Контрнаступление армии Украины только начинается, а войска киевского режима имеют "неплохой потенциал" для достижения успехов на всех фронтах.

Фото: iz.ru

Об этом заявил американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Считаю, что всё только начинается. У нас ещё много времени, чтобы увидеть. Это будет очень сложно, ведь ведение наступления требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и потому что россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко", — цитирует "Укринформ" дипломата США.

По его словам, делать конкретные прогнозы на данном этапе он бы не хотел, но отметил бы безусловный потенциал для достижения успеха у ВСУ.

При возможности всё может развиваться быстро, подытожил Карпентер, предложив понаблюдать, как всё будет развиваться в течение следующих месяцев.