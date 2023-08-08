Украина переоборудовала дороги во взлётные полосы для увеличения числа авиабаз

Киев переоборудовал автомобильные дороги во взлетно-посадочные полосы для увеличения количества авиабаз.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Об этом сообщает Bild*, отметив, что также Украина модернизировала десять Су-24 для ракетных ударов.

На днях президент Владимир Зеленский посетил секретную авиабазу на западе Украины. С неё взлетают самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow и Scalp.

"Россия запускает 90 процентов своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолёты", — цитирует издание военного эксперта Томаса Тейнера.

Однако ВСУ перемещают Су-24 с ракетами с места на место каждые 24 часа. Для этого они в некоторых местах переоборудовали автодороги во взлётно-посадочные полосы. Также для их защиты используются комплексы ПВО Iris-T и Patriot, отмечает портал.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.