Киев переоборудовал автомобильные дороги во взлетно-посадочные полосы для увеличения количества авиабаз.
Об этом сообщает Bild*, отметив, что также Украина модернизировала десять Су-24 для ракетных ударов.
На днях президент Владимир Зеленский посетил секретную авиабазу на западе Украины. С неё взлетают самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow и Scalp.
"Россия запускает 90 процентов своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолёты", — цитирует издание военного эксперта Томаса Тейнера.
Однако ВСУ перемещают Су-24 с ракетами с места на место каждые 24 часа. Для этого они в некоторых местах переоборудовали автодороги во взлётно-посадочные полосы. Также для их защиты используются комплексы ПВО Iris-T и Patriot, отмечает портал.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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