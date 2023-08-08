Гурулёв: российская ПВО научилась сбивать хвалёный Storm Shadow — но не это главное

ВС РФ сейчас сбивают 75 процентов англо-французских ракет Storm Shadow, переданных Западом Киеву.

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Однако на первом этапе сбивали лишь 10 процентов, сообщил депутат ГД РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"В начале у нас были откровенные проблемы с обнаружением этих ракет. А теперь — это итог работы наших военных совместно со специалистами промышленности по модернизации и совершенствованию во время СВО наших комплексов ПВО дали результат 9 из 12, это 75 процентов. Это очень неплохо", — отметил эксперт.

По словам генерала, задача — довести показатель до 90 процентов. Российская противовоздушная оборона сегодня плодотворно работает вместе с силами РЭБ. Но главное остаётся прежним — основная задача армии России — отодвинуть линию фронта, чтобы обезопасить территорию РФ, чтобы ВСУ не пускали дроны по Москве.

Гурулёв прогнозирует, что попытки ударов БПЛА Украины будет нарастать.