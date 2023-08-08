В Купянске Харьковской области прогремели мощные взрывы. Об этом заявляет украинское издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", — говорится в сообщении.
Взрывы слышны около населённых пунктов Куриловка и Ковшаровка. В этих районах находятся ангары с техникой и боеприпасами 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Также удары зафиксированы в Змиевском районе, сообщает "Военная хроника". Атака по объектам ВСУ, предположительно, произведена авиабомбами ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции и авиационными ракетами.
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