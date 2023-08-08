В городе Купянск Харьковской области прогремели мощные взрывы

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Купянске Харьковской области прогремели мощные взрывы. Об этом заявляет украинское издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Фото: topwar.ru

"Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", — говорится в сообщении.

Взрывы слышны около населённых пунктов Куриловка и Ковшаровка. В этих районах находятся ангары с техникой и боеприпасами 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также удары зафиксированы в Змиевском районе, сообщает "Военная хроника". Атака по объектам ВСУ, предположительно, произведена авиабомбами ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции и авиационными ракетами.