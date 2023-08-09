Марочко: ВСУ теряют до 80% личного состава и техники при контратаках в Донбассе

Неудачные штурмы и контратаки ВСУ в ДНР и ЛНР приводят к существенным потерям в рядах украинских войск. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, потери ВСУ в Донбассе в ряде случаев достигают 80%. Киев лишается как военной техники, так и личного состава, уточнил офицер. Марочко пояснил в беседе с РИА Новости, что командование ВСУ пытается быстро восполнить потери, отправляя неподготовленных солдат в так называемые "мясные штурмы".

Он также обратил внимание на снижение боевой эффективности подразделений Украины с начала наступательной операции. Офицер добавил, что военные ВСУ, находящиеся на передовой, вовремя не получают необходимые ресурсы.

В районе Сватово, Купянска и Кременной не наблюдается успешного продвижения украинских войск, заключил военспец.