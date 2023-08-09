Неудачные штурмы и контратаки ВСУ в ДНР и ЛНР приводят к существенным потерям в рядах украинских войск. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, потери ВСУ в Донбассе в ряде случаев достигают 80%. Киев лишается как военной техники, так и личного состава, уточнил офицер. Марочко пояснил в беседе с РИА Новости, что командование ВСУ пытается быстро восполнить потери, отправляя неподготовленных солдат в так называемые "мясные штурмы".
Он также обратил внимание на снижение боевой эффективности подразделений Украины с начала наступательной операции. Офицер добавил, что военные ВСУ, находящиеся на передовой, вовремя не получают необходимые ресурсы.
В районе Сватово, Купянска и Кременной не наблюдается успешного продвижения украинских войск, заключил военспец.
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