Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра

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У Владимира Зеленского осталась последняя надежда на прорыв к Азовскому морю — десантирование ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской или Запорожской области.

Фото: соцсети

Сюрприз?

Для этого украинским десантникам надо взять плацдарм (а лучше плацдармы) на левом берегу. Именно поэтому ВСУ до сих пор упорно удерживают позиции под Антоновским мостом.

Стало известно, что ночью 8 августа спецназ ВСУ форсировал Днепр и высадился западнее села Казачьи Лагеря (в Алёшкинском районе).

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке так пишет об этом:

"Сюрприз! Украинский спецназ высадился на левом берегу Днепра, к западу от [села] Казачьи Лагеря. Пока что это похоже на разведывательную атаку, проведённую при помощи скоростных катеров. Но россияне познали на вкус, что будет".

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram указывает, что "десант" был уничтожен при попытке причалить на двух катерах, боевики оказались в воде, а назад под плотным артиллерийским и стрелковым огнём не доплыл никто.

"Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", — предупредил Сальдо.

По данным военкоров, в рейде участвовали семь украинских лодок, они высадили до семи ДРГ по шесть-семь человек, которые после установки дымовой завесы западнее Казачьих Лагерей, "беспрепятственно продвинулись" к селу. Позже российские войска уже вытеснили их обратно.

ВСУ готовы к форсированию Днепра

Между тем, похоже, что день Д — массированное наступление через форсирование Днепра — приближается и на него сделана последняя ставка с учётом неудач ВСУ на южном направлении и в районе Артёмовска.

Ожидается, что один из вариантов форсирования — это из Никополя и Марганца в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Второй — у бывшей плотины Каховской ГЭС.

У ВСУ, как пишет Telegram-канал "Резидент", остался месяц на реализацию плана, так как затем из-за дождей десант станет невозможным, "а это будет означать провал контрнаступления". В начале августа источник "Резидента" сообщил, что Киев начал переброску резервов с Западной Украины в Одессу, Николаев, Кривой Рог, Днепропетровск для реализации данного этапа контрнаступления. Вероятно, поэтому участились удары ВКС РФ по этим городам.

Видна и другая подготовка к форсированию Днепра:

идут поставки с Запада понтонной техники;

Каховская ГЭС взорвана, чтобы поток воды из водохранилища смыл российские оборонительные линии на Днепре;

вода с верхних плотин по Днепру перестала сбрасываться, Днепр сильно обмелел в районе Каховки.

"Армия Венка" не поможет Зеленскому

Российские военные эксперты прогнозируют неудачу ВСУ: без авиации и дальнобойных ракет план является авантюрой, так как тяжёлая техника будет уничтожена сразу. Также видно по снимкам, что ближе к Запорожью Днепр до сих пор является грозным препятствием для форсирования. Огромные открытые подходы к реке, где очень много мелких озёр, добавят сложности операции.

Но президент Украины должен посылать своих солдат вперёд — это вопрос его жизни и смерти. И он надеется на эту операцию, как фюрер на прорыв армии Венка, который должен был деблокировать Берлин в 1945 году. По этой же аналогии закончится день Д для ВСУ — потерей техники и резервов, что откроет возможность ВС РФ наступать на правый берег Днепра и освобождать Херсон.

Впрочем Марсель Берни из Военной академии Цюриха считает, что для ВСУ речные десанты — просто отвлекающий манёвр, чтобы связывать российские войска и отвлечь их внимание и ресурсы от Запорожья, где продолжается основная украинская операция.

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