Бойцы ВС России перехватили украинский разведывательный дрон над запорожской Васильевкой

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли обнаружить и посадить разведывательный беспилотник ВСУ, который выявлял слабые места в защите объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения Васильевки в Запорожской области.

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"БПЛА вёл разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения (собранных. — Прим. ред.) материалов", — рассказал военнослужащий подразделения РЭБ корреспондентам РИА Новости.

По словам бойца, с помощью дрона-разведчика ВСУ готовились ударить по критически важным объектам, чтобы нарушить систему городского жизнеобеспечения.

Ранее военный эксперт заявил, что конкурирующие силы в Соединённых Штатах пока не смогли договориться, что делать с Зеленским и Украиной.