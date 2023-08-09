Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли обнаружить и посадить разведывательный беспилотник ВСУ, который выявлял слабые места в защите объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения Васильевки в Запорожской области.
"БПЛА вёл разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения (собранных. — Прим. ред.) материалов", — рассказал военнослужащий подразделения РЭБ корреспондентам РИА Новости.
По словам бойца, с помощью дрона-разведчика ВСУ готовились ударить по критически важным объектам, чтобы нарушить систему городского жизнеобеспечения.
Ранее военный эксперт заявил, что конкурирующие силы в Соединённых Штатах пока не смогли договориться, что делать с Зеленским и Украиной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.