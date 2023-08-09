Два украинских ударных беспилотника, которые попытались в ночь на 9 августа снова атаковать Москву, заходили в этот раз синхронно с двух направлений — с юга и с запада. Военный эксперт, полковник Юрий Кнутов объяснил в беседе с "МК", для чего противником был задуман "зеркальный" полёт.
По мнению эксперта, это в определённой степени должно было запутать ПВО и сделать так, чтобы хотя бы один из этих дронов мог прорваться. Но замысел был разгадан российскими военными, которым удалось сбить летательные аппараты.
Собеседник издания напомнил, что одной из приоритетных задач должно стать нанесение ударов по складам и цехам сборки дронов, поскольку это является самым эффективным способом борьбы с беспилотной угрозой.
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