Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Египет заключил контракт с Россией на поставку 235 тыс. тонн пшеницы
Дмитрий Пучков (Гоблин): у Володарского были крайне запоминающиеся голос и интонация
В Нижегородской области возбуждено дело о нападении ротвейлера на ребенка
ГУ МЧС: ликвидировано открытое горение в Сергиевом Посаде
Newsweek: от Украины зависит, кто победит на выборах в США в 2024 году
Эстония приняла решение не аннулировать вид на жительство россиянам
Лия Ахеджакова сорвала овации в Германии за позу с украинским флагом у сердца
Актриса Стася Милославская поделилась загадочным фото с младенцем
Три причины, по которым спать лучше с подушкой

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Силовые структуры

Два украинских ударных беспилотника, которые попытались в ночь на 9 августа снова атаковать Москву, заходили в этот раз синхронно с двух направлений — с юга и с запада. Военный эксперт, полковник Юрий Кнутов объяснил в беседе с "МК", для чего противником был задуман "зеркальный" полёт.

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Фото: ИА SM-News

По мнению эксперта, это в определённой степени должно было запутать ПВО и сделать так, чтобы хотя бы один из этих дронов мог прорваться. Но замысел был разгадан российскими военными, которым удалось сбить летательные аппараты.

Собеседник издания напомнил, что одной из приоритетных задач должно стать нанесение ударов по складам и цехам сборки дронов, поскольку это является самым эффективным способом борьбы с беспилотной угрозой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин Дуэль Лермонтова: "Язык мой — враг мой" Сергей Лебедев
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
Последние материалы
Психолог: женщины-политики не сделают мир безопасным
Актриса Стася Милославская поделилась загадочным фото с младенцем
Три причины, по которым спать лучше с подушкой
Во Владикавказе депутат расстрелял майора полиции в караоке из-за девушки
Мятежники Нигера обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
"Царьград": Зеленский теряет связь с реальностью — комментарий нарколога
Ветеринар Наумова назвала продукты, которые нельзя давать кошкам и собакам
Цена летнего дизеля на бирже превысила 62 тыс. рублей за тонну
Россия и Южная Корея построят в Уганде две АЭС
Актер Антон Макарский с семьей оказался в Сергиевом Посаде в момент взрыва
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников