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Старые французские танки — "хороший подарок" для армии России

Силовые структуры

Танки АМX-10 производства Франции неплохо показали себя в Африке, поскольку против них был слабый противник.

Старые французские танки — "хороший подарок" для армии России
Фото: https://t.me/globalwarzone/16380

Однако отправлять их против русской армии — самое настоящее преступление, рассказал военно-политический эксперт Ксавье Моро.

Париж отправляет Киеву старые машины, которые устарели уже в 70-е гг. AMX-10RC очень ненадёжны, весят 16 т. и вязнут в грязи. Данные машины снимаются с вооружения. Калибр — 105-миллиметров, это не стандарт НАТО, к нему трудно найти снаряды, отметил французский аналитик.

"Экипаж AMX-10RC — четыре человека, а у Т-64 и Т-72 три человека с автоматической системой заряжания и толстой броней. Это значит, что французский танк для них — это хороший подарок. Экипаж беззащитен против русских танков и артиллерии", — подчёркивает Моро.

Эти колёсные бронемашины были созданы для Африки, а не для Европы, подытожил собеседник издания "Украина.ру".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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