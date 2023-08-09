Танки АМX-10 производства Франции неплохо показали себя в Африке, поскольку против них был слабый противник.
Однако отправлять их против русской армии — самое настоящее преступление, рассказал военно-политический эксперт Ксавье Моро.
Париж отправляет Киеву старые машины, которые устарели уже в 70-е гг. AMX-10RC очень ненадёжны, весят 16 т. и вязнут в грязи. Данные машины снимаются с вооружения. Калибр — 105-миллиметров, это не стандарт НАТО, к нему трудно найти снаряды, отметил французский аналитик.
"Экипаж AMX-10RC — четыре человека, а у Т-64 и Т-72 три человека с автоматической системой заряжания и толстой броней. Это значит, что французский танк для них — это хороший подарок. Экипаж беззащитен против русских танков и артиллерии", — подчёркивает Моро.
Эти колёсные бронемашины были созданы для Африки, а не для Европы, подытожил собеседник издания "Украина.ру".
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