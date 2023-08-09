Ищенко: НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польша готова воевать с Россией, но в одиночку делать это Варшава явно боится.

Фото: apral.ru

Об этом сообщил политолог, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

"При всей своей русофобии и всей проблемности Польша всё-таки более состоявшееся государство, нежели современная Украина. Польша вряд ли позволит себе такие провокации, которые позволял и позволяет себе Киев. В одиночку Польша с Россией воевать не хочет. Вместе с американцами — хоть сейчас, но этого не хотят американцы", — цитирует эксперта "Военное дело".

В своё время Украина пошла на военные действия в надежде, что "мы начнем, весь Запад втянется".

Однако как только Кремль три года назад заявил, что агрессия против Белоруссии повлечет за собой жёсткий ответ Москвы, то у Варшавы резко упал интерес к "войне". Да, они хотят войти на запад Украины, но начать войну с РФ поляки просто так не желают. Тем более, что Польша прекрасно понимает, что все гарантии НАТО испарятся в тот же миг, как только начнутся боевые действия, отметил аналитик.

Он напомнил, что, воюя руками украинцев, Вашингтону в этом конфликте безопасно лишь потому, что Украина не член НАТО. И если начнёт провокации Польша, то это будет адресовано НАТО и США. А это уже пахнет третьей мировой, подытожил Ищенко.