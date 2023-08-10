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"Ростех": выпуск бронетехники с начала СВО увеличили в четыре раза

0:41
Силовые структуры

С начала специальной военной операции "Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

"Ростех": выпуск бронетехники с начала СВО увеличили в четыре раза
Фото: Правда.Ру

По его словам, речь идёт о производстве на "Уралвагонзаводе" и "Высокоточных комплексах". Многие отгрузки выполняются досрочно.

"Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учётом боевого опыта", — пояснил Артяков РИА Новости.

Он подчеркнул, что машины постоянно совершенствуют, повышая их мобильность, защитные данные и прочие, необходимые для безопасности бойцов СВО, критерии.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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