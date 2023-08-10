С начала специальной военной операции "Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
По его словам, речь идёт о производстве на "Уралвагонзаводе" и "Высокоточных комплексах". Многие отгрузки выполняются досрочно.
"Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учётом боевого опыта", — пояснил Артяков РИА Новости.
Он подчеркнул, что машины постоянно совершенствуют, повышая их мобильность, защитные данные и прочие, необходимые для безопасности бойцов СВО, критерии.
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