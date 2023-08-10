"Ростех": выпуск бронетехники с начала СВО увеличили в четыре раза

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С начала специальной военной операции "Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Фото: Правда.Ру

По его словам, речь идёт о производстве на "Уралвагонзаводе" и "Высокоточных комплексах". Многие отгрузки выполняются досрочно.

"Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учётом боевого опыта", — пояснил Артяков РИА Новости.

Он подчеркнул, что машины постоянно совершенствуют, повышая их мобильность, защитные данные и прочие, необходимые для безопасности бойцов СВО, критерии.