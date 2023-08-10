Дрон-камикадзе Вооружённых сил России ударил по блиндажу украинских войск в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на военных Южной группировки войск, оператором БПЛА был определён блиндаж ВСУ в районе лесополосы. Отмечается, что украинское фортификационное сооружение плохо замаскировали.
По информации агентства, определив цель, дрон-камикадзе ВС РФ поразил блиндаж, после чего начался пожар. Российские войска применили барражирующий снаряд для удара.
Ранее военспец Юрий Кнутов допустил, что Киев направит оставшиеся резервы на Артёмовское и Угледарское направления.
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