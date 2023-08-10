Украинские генералы в ходе контрнаступления изменили тактику и сделали ставку на сапёров, которые считают себя "отрядом самоубийц", сообщает The Times.
Газета напоминает, что Запад поставил на Украину большое количество танков и бронемашин, однако сейчас они лишь вторично влияют на продвижение войск.
"Судьба контрнаступления ВСУ больше зависит от "отряда самоубийц", как себя называют украинские сапёры", — сказано в публикации.
По данным газеты, смена тактики произошла, когда армия Украины стала терять много западной техники на минных полях. В материале отмечается, что генералы ВСУ приказывают украинским солдатам проводить разминирование вручную, несмотря на призыв Запада к активным боевым действиям.
Ранее немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил об огромных потерях, с которыми сталкиваются ВСУ в попытках создать бреши в минных полях для прохода техники.
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