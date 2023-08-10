The Times: генералы ВСУ сделали ставку на "отряд самоубийц" при контрнаступлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские генералы в ходе контрнаступления изменили тактику и сделали ставку на сапёров, которые считают себя "отрядом самоубийц", сообщает The Times.

Фото: Министерство обороны Украины

Газета напоминает, что Запад поставил на Украину большое количество танков и бронемашин, однако сейчас они лишь вторично влияют на продвижение войск.

"Судьба контрнаступления ВСУ больше зависит от "отряда самоубийц", как себя называют украинские сапёры", — сказано в публикации.

По данным газеты, смена тактики произошла, когда армия Украины стала терять много западной техники на минных полях. В материале отмечается, что генералы ВСУ приказывают украинским солдатам проводить разминирование вручную, несмотря на призыв Запада к активным боевым действиям.

Ранее немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил об огромных потерях, с которыми сталкиваются ВСУ в попытках создать бреши в минных полях для прохода техники.