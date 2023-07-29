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Немецкий генерал Фрейдинг: ВС Украины платят дорогую кровавую цену за вскрытие минных полей

0:49
Силовые структуры

Украинские силы несут огромные потери, пытаясь создать бреши в минных полях ВС РФ для прохода техники, рассказал бригадный генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг.

Немецкий генерал Фрейдинг: ВС Украины платят дорогую кровавую цену за вскрытие минных полей
Фото: Вадим Савицкий

Оборона русских настолько обширна, пояснил он, что принцип НАТО: "натолкнуться на минные заграждения, увернуться, обойти" не работает на Украине.

"Вскрытие" обороняемого русскими района в настоящее время происходит дорогой кровавой ценой для украинских подразделений", — цитирует Фрейдинга издание T-online.

Чтобы облегчить участь ВСУ, добавил генерал, Берлин передал Киеву 14 тысяч артиллерийских снарядов для постановки дымовой завесы, что позволит украинским сапёрам делать свою работу не под прицелом русских орудий.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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