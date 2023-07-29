Украинские силы несут огромные потери, пытаясь создать бреши в минных полях ВС РФ для прохода техники, рассказал бригадный генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг.
Оборона русских настолько обширна, пояснил он, что принцип НАТО: "натолкнуться на минные заграждения, увернуться, обойти" не работает на Украине.
"Вскрытие" обороняемого русскими района в настоящее время происходит дорогой кровавой ценой для украинских подразделений", — цитирует Фрейдинга издание T-online.
Чтобы облегчить участь ВСУ, добавил генерал, Берлин передал Киеву 14 тысяч артиллерийских снарядов для постановки дымовой завесы, что позволит украинским сапёрам делать свою работу не под прицелом русских орудий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.