Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность журналистов-расследователей CIT

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина. Это стало известно из официального письма.

Фото: Fotodom.ru

Согласно сообщению, платформу создали уехавший заграницу и скрывающийся от уголовного преследования Руслан Левиев (Карпук)* и запрещенная на территории России экстремистская, ликвидированная организация ФБК.

Ведомство подчеркивает, что основным видом их деятельности был сбор и публикация личных данных военнослужащих. А также искажение реальной информации, касающейся проведения специальной военной операции на Украине.

"Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей", — говорится в сообщении ведомства.

* Признан Минюстом иностранным агентом