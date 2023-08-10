Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина. Это стало известно из официального письма.
Согласно сообщению, платформу создали уехавший заграницу и скрывающийся от уголовного преследования Руслан Левиев (Карпук)* и запрещенная на территории России экстремистская, ликвидированная организация ФБК.
Ведомство подчеркивает, что основным видом их деятельности был сбор и публикация личных данных военнослужащих. А также искажение реальной информации, касающейся проведения специальной военной операции на Украине.
"Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей", — говорится в сообщении ведомства.
* Признан Минюстом иностранным агентом
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