Генерал-лейтенант Андрей Сычевой командовал в Южном военном округе, а после начала спецоперации стал руководить группировкой "Запад". Его подразделение принимало активное участие во взятии Мариуполя и Мелитополя. Однако генерал пережил непростую перегруппировку в Харьковской области. В начале осени 2022 года Сычевой принял сложное решение и ушёл из ряда регионов, чтобы спасти солдат.
"Упрись мы там насмерть — русские гарнизоны попали бы в окружение, и деблокировать их нам оказалось бы просто нечем", — объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Сейчас российские войска возобновили наступление на Купянском направлении Харьковской области. Полномасштабные манёвры группировка "Запад" начнёт осенью, когда "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохнется. И тогда генерал Сычевой вернёт не только утраченные в прошлом году территории, но всю Харьковскую область, сообщает "Царьград".
"С Харьковом у Сычевого получится как с Мелитополем — взять без серьёзного сопротивления и городских боёв, а с помощью грамотной расстановки сил, которая вынудит противника бежать с поля боя", — отмечается в материале.
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