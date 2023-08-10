Генерал Сычевой вернёт Харьков в ходе осеннего наступления ВС РФ

Генерал-лейтенант Андрей Сычевой командовал в Южном военном округе, а после начала спецоперации стал руководить группировкой "Запад". Его подразделение принимало активное участие во взятии Мариуполя и Мелитополя. Однако генерал пережил непростую перегруппировку в Харьковской области. В начале осени 2022 года Сычевой принял сложное решение и ушёл из ряда регионов, чтобы спасти солдат.

Фото: aif.ru

"Упрись мы там насмерть — русские гарнизоны попали бы в окружение, и деблокировать их нам оказалось бы просто нечем", — объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сейчас российские войска возобновили наступление на Купянском направлении Харьковской области. Полномасштабные манёвры группировка "Запад" начнёт осенью, когда "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохнется. И тогда генерал Сычевой вернёт не только утраченные в прошлом году территории, но всю Харьковскую область, сообщает "Царьград".

"С Харьковом у Сычевого получится как с Мелитополем — взять без серьёзного сопротивления и городских боёв, а с помощью грамотной расстановки сил, которая вынудит противника бежать с поля боя", — отмечается в материале.