Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения военных и гражданских

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С военной точки зрения замечаний к решению генерала Сергея Суровикина уйти из Херсона нет. Об этом заявил его бывший командир, генерал-полковник Валерий Марченков.

Фото: Вадим Савицкий

Он подчеркнул: Суровикин видел, как Запад накачивает украинскую армию вооружением. После этого генерал изучил местность и решил спасти своих солдат и мирное население региона.

"Он понимал, на что у нас есть силы, а на что — нет, и, уходя из Херсона, спасал и военных, и гражданских", — объяснил Марченков в беседе с Ura.ru.

Генерал-полковник добавил, что в это время Суровикин воспользовался ситуацией и создал мощную линию обороны, которая сейчас блокирует контрнаступление противника.

"Он всю жизнь служит в армии, и его биография состоит из событий, которыми он подтверждал и верность стране, и заботу о солдатах", — заявил Марченков.