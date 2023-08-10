Полковник Матвийчук заявил, что российские войска вскоре освободят Харьков

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт полковник спецназа разведки в отставке Анатолий Матвийчук считает, что стратегический замысел российской армии, который будет вскоре осуществлён, — взятие Харькова. А ключом к этому городу эксперты называют Купянск, пишет "МК".

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Главком сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский замечен под Купянском. Он. вероятно, должен исправить ситуацию, хотя именно при нём ВСУ не смогли удержать Артёмовск.

По мнению Матвийчука, переброска Сырского на данное направление говорит о том, что события для украинской армии там действительно происходят отнюдь не позитивные.

Противник серьёзно просчитался, оценивая харьковское направление почему-то как второстепенное, считая, что господствует там безраздельно, пояснил аналитик.

По его словам, ВСУ должны создать группировку, чтобы противостоять наступлению русской армии под Купянском, но это невозможно сделать без ввода дополнительных резервов, которых у Киева нет.

"Я полагаю, что взятие Харькова — это наш стратегический замысел. И я думаю, что он будет в ближайшее время реализован", — заключил собеседник издания.