ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.

Фото: Громадське радіо

ВС РФ вошли в Синьковку — последний рубеж перед Купянском

9 августа российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение в районе населённых пунктов Синьковка, Ольшаны и Новосёловское Купянского района, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, на Купянском направлении российские силы продвинулись на десять километров по линии соприкосновения и на три километра вглубь украинской обороны.

Главный итог прошедшего дня: ВС РФ вошли в Синькову — последний населённый пункт перед Купянском с северо-запада. Телеграм-канал "Шёпот фронта" говорит о том, что в село российские бойцы вошли с трёх направлений, 101-я бригада территориальной обороны ВСУ отходит, и уже заняты 20 домов.

Украинские источники подтверждают наступление на Купянск южнее Лимана Первого и юго-западнее Ольшаны "по трём направлениям". До Купянска от Синьковки российским мотострелкам надо пройти шесть-восемь километров.

Зеленский нервничает: резервов нет

Ситуация грозит прорывом обороны ВСУ, поэтому Владимир Зеленский провёл совещание "в особом формате", после чего глава сухопутных войск Александр Сырский выехал в перенесённый на запад штаб группировки под Купянском. Об этом пишет украинский телеграм-канал Military Analytiсs. Он же сообщает, что участок к востоку от Купянска в настоящее время удерживается только мобильными механизированными бригадами, бригады теробороны отошли:

"ВСУ сейчас ведут там арьергардные бои, потому что как для наступления, так и обороны имеющихся тут пехотных подразделений осталось мало".

И российские, и украинские источники сообщают о нанесении по Купянску и Купянскому району ударов ВКС России планирующими авиабомбами КАБ-500 и КАБ-250. Это предвестник серьёзного прорыва.

В Купянске "очень шумные ночи", объявлена эвакуация

Телеграм-канал "Купянский район для своих" публикует сообщения о постоянных прилётах в городе и окрестностях —

в район сахарного завода (на правом берегу реки Оскол),

Кругляковки (левый берег),

между Петропавловкой и Подолами (левый берег).

Также "были слышны" взрывы в районе переправы, узловой станции железной дороги, зарегистрировано попадание в здание гордминистрации в Купянске.

Две последние ночи были "очень шумными", указывает автор канала — купянский житель.

Этот же канал публикует призыв местной администрации к эвакуации.

ВС РФ близки к освобождению Купянска

Из всего сказанного можно сделать вывод, что ВС РФ близки к освобождению Купянска — вторично. Город — многострадальный, сначала поверивший, что Россия пришла надолго, и затем, после отступления прошлым летом, подвергшийся за это карательным акциям нацистов. Всем памятно распространённое видео о массовых казнях в духе Бабьего Яра, опубликованного украинским неонацистом Жориным.

За русских в Купянске надо отомстить, что и делают российские бойцы. Второго Бахмута не будет, у Зеленского резервы — наперечёт. Если бы они были, то уже бы были под Купянском.

Ещё немного и Харьков будет в зоне досягаемости артиллерии и ПВО ВС РФ.

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