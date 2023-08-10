Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.
9 августа российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение в районе населённых пунктов Синьковка, Ольшаны и Новосёловское Купянского района, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, на Купянском направлении российские силы продвинулись на десять километров по линии соприкосновения и на три километра вглубь украинской обороны.
Главный итог прошедшего дня: ВС РФ вошли в Синькову — последний населённый пункт перед Купянском с северо-запада. Телеграм-канал "Шёпот фронта" говорит о том, что в село российские бойцы вошли с трёх направлений, 101-я бригада территориальной обороны ВСУ отходит, и уже заняты 20 домов.
Украинские источники подтверждают наступление на Купянск южнее Лимана Первого и юго-западнее Ольшаны "по трём направлениям". До Купянска от Синьковки российским мотострелкам надо пройти шесть-восемь километров.
Ситуация грозит прорывом обороны ВСУ, поэтому Владимир Зеленский провёл совещание "в особом формате", после чего глава сухопутных войск Александр Сырский выехал в перенесённый на запад штаб группировки под Купянском. Об этом пишет украинский телеграм-канал Military Analytiсs. Он же сообщает, что участок к востоку от Купянска в настоящее время удерживается только мобильными механизированными бригадами, бригады теробороны отошли:
"ВСУ сейчас ведут там арьергардные бои, потому что как для наступления, так и обороны имеющихся тут пехотных подразделений осталось мало".
И российские, и украинские источники сообщают о нанесении по Купянску и Купянскому району ударов ВКС России планирующими авиабомбами КАБ-500 и КАБ-250. Это предвестник серьёзного прорыва.
Телеграм-канал "Купянский район для своих" публикует сообщения о постоянных прилётах в городе и окрестностях —
Также "были слышны" взрывы в районе переправы, узловой станции железной дороги, зарегистрировано попадание в здание гордминистрации в Купянске.
Две последние ночи были "очень шумными", указывает автор канала — купянский житель.
Этот же канал публикует призыв местной администрации к эвакуации.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что ВС РФ близки к освобождению Купянска — вторично. Город — многострадальный, сначала поверивший, что Россия пришла надолго, и затем, после отступления прошлым летом, подвергшийся за это карательным акциям нацистов. Всем памятно распространённое видео о массовых казнях в духе Бабьего Яра, опубликованного украинским неонацистом Жориным.
За русских в Купянске надо отомстить, что и делают российские бойцы. Второго Бахмута не будет, у Зеленского резервы — наперечёт. Если бы они были, то уже бы были под Купянском.
Ещё немного и Харьков будет в зоне досягаемости артиллерии и ПВО ВС РФ.
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